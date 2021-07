L'ENQUÊTE - La disparition de Nathalie Mazot

Le 6 novembre 1982, Nathalie Mazot, 14 ans, passe chez sa mère, Yolande Guyot. Ce week-end, elle a prévu d'aller le passer chez sa grande sœur Evelyne, 19 ans. Sa maman lui offre deux cadeaux avant son départ : une jupe blanche et une cassette de Serge Lama. Le week-end se déroule sans signe de vie de la part de l'adolescente, ni de sa sœur. Le dimanche soir, un éducateur de la Cité de l'Enfance constate l'absence de Nathalie. La grande sœur Evelyne, dit ne pas comprendre : elle n'a jamais eu la visite de sa cadette et ignore où elle se trouve. Dans la soirée du 5 janvier 1983, Evelyne Mazot se tire une balle dans la tête. Elle a laissé un mot à sa mère : "Pardon maman, je t'aime". Dans l'appartement, les policiers retrouvent la jupe blanche, le gilet noir et la cassette de Serge Lama de Nathalie. La sœur a menti, elle est bien passée chez elle.