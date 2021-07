L'ENQUÊTE - Natascha Kampusch, les secrets de sa séquestration

Lecture - 16m

Le 2 mars 1998, au matin, Natascha Kampusch, 10 ans, quitte son domicile pour se rendre à l'école. Alors qu'elle est presque arrivée, elle voit une fourgonnette blanche garée sur une place de stationnement. Elle aperçoit un homme mince et pas très grand qui semble attendre quelqu'un. Elle n'a pas le temps de le dépasser, il l'agrippe et la dépose dans le véhicule. Le fourgon blanc Volkswagen démarre aussitôt. La mère de Natascha Kampusch découvre la disparition de sa fille et prévient tout de suite la police. La piste de la fugue est rapidement écartée. La police criminelle de Vienne ne dispose que de maigres indices pour avancer. La piste de la camionnette est la seule qui pourrait porter ses fruits. 776 propriétaires sont questionnés, mais les alibis ne sont pas vérifiés avec rigueur. Notamment la piste de Wolfgang Priklopil, 36 ans, qui n'est pas poussée par les enquêteurs. Pourtant c'est bien dans chez lui que la jeune fille va être captive pendant huit ans.