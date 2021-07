L'ENQUÊTE - François Besse, le roi de l'évasion

Lecture - 16m07s

Le 9 mai 1971, François Besse purge une peine de 7 ans de détention pour une série de vols à la prison de Gradignan, en Gironde. Ce jour-là, il approche son briquet de l'épaisse vitre de sa cellule et lance un seau d'eau froide dessus. La vitre explose. François Besse jette à l'extérieur une corde assemblée avec ses draps et s'enfuit. Il est en cavale pour la première fois de sa vie. Il n'est alors qu'un délinquant local. Il est arrêté le 7 février 1973, dans la campagne de Bordeaux. Il s'est illustré dans plusieurs cambriolages dont celui du Drugstore d'Angoulême, dont le butin a été évalué à 80.000 francs, à l'époque. François Besse ne restera pas longtemps en prison. Le 7 août 1973, il scie les barreaux de sa cellule et s'évade. Il s'agit de la seconde évasion d'une longue lignée, qui va d'ailleurs le lier à l'ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine...

Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 27 juillet 2021