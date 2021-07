L'INTÉGRALE - Le meurtre de Sophie Toscan du Plantier

Lecture - 38m22s

Le 23 décembre 1996, à 9h20, le corps de Sophie Toscan du Plantier est retrouvé au bord du chemin menant à sa maison de vacances en Irlande. Il s'agit du premier meurtre depuis un siècle dans cette région à la pointe sud-ouest de l'Irlande. Le corps de Sophie Toscan du Plantier va rester 36 heures sous une bâche, sous la pluie, à attendre un médecin légiste et des spécialistes de la police scientifique de Dublin. Le visage de la jeune femme est très difficilement reconnaissable. Le scénario du meurtre qui se dessine devant les enquêteurs est celui d'une rage meurtrière et d'une volonté de tuer. Et c'est le nom d'un de ses voisins qui émerge dans cette enquête : Ian Bailey, un journaliste d'une quarantaine d'années...

Invités : Pierre-Louis Baudey-Vignaud, fils de Sophie Toscan du Plantier, Me Frank Buttimer, avocat de Ian Bailey



