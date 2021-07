L'ENQUÊTE - Mort de Céline Giboire, 16 ans : un meurtre ou un suicide ?

Lecture - 15m35s

Le 27 février 2012, Céline Giboire retourne au lycée Jeanne d'Arc de Rennes, après les vacances de février. Elle est égale à elle-même. Ses professeurs ne se souviennent pas d'un quelconque détail troublant. À l'heure du déjeuner, Céline quitte toute seule le lycée. Ses parents, ses trois sœurs et son frère sont immédiatement prévenus. Ils tentent de la joindre à plusieurs reprises, mais tombent à chaque fois sur sa messagerie. Ils alertent le soir-même les policiers. Moins de 24 heures après sa disparition, le corps de Céline Giboire va être découvert à 70 kilomètres de Rennes, dans un parc de Saint-Malo, en bordure de mer. Elle a chuté de 16 mètres, mais son corps est retrouvé à 32 mètres du lieu de chute. Le médecin, appelé sur les lieux pour constater le décès, est dubitatif sur les causes de la mort. Le corps est couvert d'ecchymoses et porte des traces suspectes. L'intervention d'un tiers n'est pas exclue. Il pourrait s'agir d'un meurtre.