DÉCOUVERTE - Les voix du crime - Jean-Claude Romand : son beau-frère raconte les années de mensonges jusqu'aux meurtres (1/2)

Lecture - 24m30s

Le 10 janvier 1993, les corps de Florence Crolet et de ses deux enfants, Antoine et Caroline, sont retrouvés dans la maison en flamme de la famille Romand, à Prévessin-Moëns, à côté de la frontière suisse. Le père de famille, Jean-Claude Romand, lui, est retrouvé inconscient, mais en vie.



Rapidement, les enquêteurs vont découvrir non seulement que l'auteur de ce quintuple meurtre n'est autre que le père de famille mais aussi que Jean-Claude Romand n'a jamais été le brillant médecin qu'il prétend être depuis des années.



