L'ENQUÊTE - Meurtre de Gérard Ponthieux : qui a tué le patron du Sulky bar ?

Lecture - 14m21s

Le 22 septembre 1997, Gerard Ponthieux est tué dans son lit, aux alentours de 2h30 du matin. Jacqueline Ponthieux, sa femme, raconte aux enquêteurs qu'elle a été réveillée par les aboiements de son chien et aperçoit la silhouette d'un homme au bord du lit. Il réclame l'argent de la caisse du PMU tenu par le couple : le sulky bar. Elle part chercher l'argent, mais découvre à son retour son mari ensanglanté et le voleur qui s'enfuit. Près d'un mois après les faits, le 24 novembre 1997, Jacqueline Ponthieux est mise en examen pour le meurtre de son mari. Les policiers ne croient pas en la version de l'épouse du gérant du PMU et estiment qu'elle ment.

