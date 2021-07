L'ENQUÊTE - Meurtre d'Edouard Stern : entre sexe, pouvoir et argent

Lecture - 15m41s

Le 1er mars 2005, en début d'après-midi, trois collaborateurs d'Edouard Stern et une femme de ménage se trouvent devant l'appartement du célèbre financier à Genève. Edouard Stern ne s'est pas présenté ce matin à une réunion de travail. Cela n'est pas vraiment dans les habitudes du financier qui gère ses affaires d'une main de fer. La femme de ménage utilise alors son badge pour entrer dans l'appartement. Le corps d'un homme se trouve au milieu de la pièce, écroulé au sol près d'une chaise. Il est entièrement revêtu d'une combinaison en latex couleur chair. Sa tête est cagoulée et ses mains et pieds sont attachés avec des liens. Une fois la cagoule retirée, il sera confirmée qu'il s'agit d'Edouard Stern.

Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 20 juillet 2021