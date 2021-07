INCONTOURNABLE - Le Gourou Jim Jones : la secte au cyanure

Lecture - 43m58s

Le 18 novembre 1978, 910 personnes meurent dans la jungle du Guyana en Amérique du Sud. Hommes, femmes, enfants, vieillards... Personne n'est épargné. Ils ont tous été empoisonnés avec un mélange de soda à l'orange et de cyanure sous les ordres de Jim Jones. La dose de poison ingurgitée par les fidèles est tellement forte que leur mort est survenue entre trois et cinq minutes après avoir bu le produit. Sur le site de la tuerie, les autorités retrouvent des bassines encore remplies du mélange et des seringues. Jim Jones, lui, est retrouvé une balle dans la tête. La secte puissante et influente du Temple du Peuple, suscite toujours des interrogations, quarante ans après les faits.



Invitée :

- Anne-Claire Danel, journaliste indépendante et auteure du reportage "L'Amérique des gourous".