L'ENQUÊTE - Royaume-Uni : l'éventreur du Yorkshire

Lecture - 15m48s

Le 30 octobre 1975, Wilma McCann, 28 ans, rentre à pied chez elle, après une soirée en boîte de nuit alcoolisée. Cette mère célibataire a l'habitude de se prostituer occasionnellement. Une voiture s'arrête à côté d'elle, dans la rue déserte et lui propose un billet contre une faveur sexuelle. Wilma McCann accepte. Elle suit l'inconnu qui sort soudainement un marteau et la frappe violemment à quinze reprises au cou, à la poitrine et à l'estomac. Son corps est retrouvé le lendemain matin par un livreur de lait. Il s'agit de la première victime de celui qui va être surnommé "l'éventreur du Yorkshire". Peter Sutcliffe est l'un des pires tueurs en série qu'a connu l'Angleterre. Il a tué sauvagement au moins 13 femmes, entre 1975 et 1980 entre les villes de Leeds, Bradford et Wakefield. Le nombre exact de ses victimes n'a jamais été réellement recensé.

Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 15 juillet 2021