L'INTÉGRALE - Royaume-Uni : l'éventreur du Yorkshire

Lecture - 45m01s

Le 30 octobre 1975, Wilma McCann, 28 ans, rentre à pied chez elle, après une soirée en boîte de nuit alcoolisée. Cette mère célibataire a l'habitude de se prostituer occasionnellement. Une voiture s'arrête à côté d'elle, dans la rue déserte et lui propose un billet contre une faveur sexuelle. Wilma McCann accepte. Elle suit l'inconnu qui sort soudainement un marteau et la frappe violemment à quinze reprises au cou, à la poitrine et à l'estomac. Son corps est retrouvé le lendemain matin par un livreur de lait. Il s'agit de la première victime de celui qui va être surnommé "l'éventreur du Yorkshire", l''un des pires tueurs en série de l'histoire du Royaume-Uni, décédé il y a quelque temps de la Covid-19.

Invités : Gérard Beaufils, ancien reporter à RTL, qui avait suivi l'affaire à l'époque et Marie Billon actuelle correspondante RTL à Londres



