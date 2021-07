L'ENQUÊTE - Oscar Pistorius, la chute d'une idole

Le 14 février 2013, à 4 heures du matin, la police est appelée à se rendre au domicile d'Oscar Pistorius, athlète paralympique, à quarante kilomètres de Pretoria, en Afrique du Sud. Ils découvrent le corps sans vie de sa petite amie, Reeva Steenkamp. "Je croyais qu'il y avait un voleur", répète l'athlète. Il explique aux policiers avoir entendu des bruits et, persuadé qu'un cambrioleur se trouvait à son domicile, s'est emparé de son arme, sous son lit. Il a tiré à quatre reprises à travers la porte, tuant sa compagne. Le chef d'enquête, Hilton Botha, ne croit pas à la version d'Oscar Pistorius. L'athlète est inculpé de meurtre. La question demeure toujours de savoir si l'athlète a agi de sang froid ou parce qu'il pensait qu'un cambrioleur se trouvait chez lui. Il sert actuellement une peine de 13 ans et 5 mois au centre correctionnel d'Atteridgeville et pourra formuler une première demande de libération conditionnelle en 2023.