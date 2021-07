L'ENQUÊTE - Qui a volé le cercueil de Charlie Chaplin ?

Lecture - 10m25s

Dans la nuit du 1er au 2 mars 1978, deux hommes se trouvent dans le petit cimetière de Corsier-sur-Vevey, non loin de Lausanne. Les deux rôdeurs se sont arrêtés devant une pierre tombale portant l'inscription "Charlie Chaplin 1889-1977". Ils se mettent à creuser le plus silencieusement le plus possible. Les deux hommes sortent le cercueil de 200 kilos avant de l'embarquer à bord d'une voiture stationnée dans l'allée centrale du cimetière. Personne n'a rien vu. Le lendemain, le fossoyeur découvre un trou béant à la place de la tombe de Charlie Chaplin. Le célèbre acteur est décédé dans son sommeil d'un AVC le 25 décembre 1977, au matin et avait décidé d'être enterré en Suisse car il trouvait que c'était un endroit tranquille. Le vol du cercueil de Charlot est une énigme totale au début de l'enquête. Il faudra attendre quelques jours pour que ce scénario, qui hésite entre la très mauvaise plaisanterie et une sordide mise en scène, commence à s'éclaircir.