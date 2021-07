L'INTÉGRALE - L'énigme du vol MH370 : accident ou crime d'Etat ?

Le 7 mars 2014 au soir, à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie, 239 passagers embarquent à bord du vol MH370 à destination de Pékin. A 00h40, le Boeing 777-200 décolle. Les conditions de vol sont excellentes. Les échanges dans le cockpit sont détendus. A 1h19, le commandant de bord adresse à la radio le message classique : "Good night Malaysan 370". A 1h20, cinq secondes après avoir passé une balise face à la pointe du Vietnam, toute communication est soudainement interrompue. Silence total en provenance du Boeing de la Malaysian. Aucun message de détresse n'a été adressé par l'avion, l'équipage n'a fait état d'aucun détournement. Les tours de contrôles du Vietnam et de la Malaisie cherchent en vain une trace de l'appareil.

Invités : Florence de Changy, journaliste correspondante du journal Le Monde en Asie auteur du livre « Vol MH 370 la disparition » aux Arènes et Ghyslain Wattrelos qui a perdu sa femme et deux de ses enfants dans ce crash.