L'INTÉGRALE - Le curé d'Uruffe, un diable assassin

Lecture - 34m39s

En 1956 à Uruffe, un village de Meurthe et Moselle, un jeune prêtre assassinait une jeune fille enceinte de lui et massacrait l'enfant qu'elle portait à coup de couteau. Guy Desnoyers est condamné le 26 janvier 1958 par la cour d'assises de Nancy à la réclusion criminelle à perpétuité. Une affaire qui avait bouleversé l'opinion à l'époque. Invité : Arnaud Zuck, avocat et auteur du livre « L'aube du diable » aux éditions ex-aequo.