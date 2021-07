L'INTÉGRALE - Le vol du cercueil de Chaplin

Lecture - 28m43s

3 mars 1978, la nouvelle fait le tour du monde : on a enlevé Charlot ! Dans la nuit précédente, dans le petit cimetière de Corsier-sur-Vevey ou Charlie Chaplin avait était inhumé quelques semaines plus tôt, des inconnus armés de pelles et de pioches ont ouvert sa tombe avant de dérobé son cercueil. L'Heure du crime revient sur cette enquête rocambolesque.

Invités : Eugène Chaplin, fils de Charlie Chaplin, Christian Humbert, journaliste, Jean-Daniel Tenthorey juge d'instruction de l'affaire.



Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 06 juillet 2021