L'ENQUÊTE - Les disparus de la forêt de Boscodon : accidents ou crimes ?

Le 31 mai 2015, Monique Thibert, 65 ans, se rend dans la région d'Embrun. Elle doit y retrouver une bande d'amis pour une semaine de randonnées. Le lendemain, Monique et ses amis décident d'arpenter un sentier qui mène au sommet du grand Morgon au-dessus du lac de Serre Ponçon. Le groupe se gare non loin de l'abbaye de Boscodon, marche sans encombre jusqu'au sommet puis décide de rentrer. Monique marche en tête et se trouve trop loin pour voir que le groupe fait une halte derrière elle. Arrivé sur le parking, le groupe de randonneurs n'y retrouve pas Monique. Son téléphone ne répond pas et aucun promeneur qui débouche du chemin ne l'a aperçue. La gendarmerie de Haute montagne est alertée.

