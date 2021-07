L'INTÉGRALE - Les disparus de la forêt de Boscodon : accidents ou crimes ?

Lecture - 34m48s

L'heure du crime fait le point sur une série de disparitions inexpliquées au cœur des Alpes du Sud au pied du Grand Morgon, au sud des Hautes-Alpes. Meurtres ou accidents ?

Invités : Bernard Valezy, vice-président de l'ARPD (l'association l'Assistance et Recherche de personnes disparues) auteur du livre « avis de recherche » chez Massot éditions, Me Felix Allary, avocat des familles de Cédric Delahaye et Laurence Klamm et Annick Aubert, sœur de Monique Thibert.



