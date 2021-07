L'INTÉGRALE - Le "chat" : équipe de cambrioleurs chez les VIP

Lecture - 34m06s

Quel est le point commun entre Booba, Patrick Sébastien et Thiago Silva ? Ils ont tous les trois été victimes d'une équipe de cambrioleurs qui ont visité leurs appartements de nuit : montres de luxe, bijoux, sacs... le préjudice se compte toujours en centaines de milliers d'euros.... Leur procès s'achève cette semaine à Paris. Sept hommes et une femme, âgés de 27 à 31 ans, comparaissent pour « vols en réunion » et « association de malfaiteurs ».



Invités : Brendan Kemmet, journaliste et Maitre David-Olivier Kaminski, avocat du chat



Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 01 juillet 2021