L'ENQUÊTE - Geneviève Simenon : mensonges, valium et coups de maillet

Le 28 juin 2000, au matin, les pompes funèbres Goosens sont appelées pour la levée d'un corps dans une maison de Bruxelles. C'est le médecin Edouard Adrianssens qui a contacté la maison Goosens en précisant que l'incinération devait se faire le plus vite possible.



Les employés sont accueillis par la compagne du défunt : Geneviève Simenon, petite nièce du grand écrivain Georges Simenon. Le corps de Georges Temperman se trouve à l'étage. Ils notent que le cadavre porte beaucoup de traces de sang, mais Geneviève Simenon leur explique que le défunt a fait une lourde chute après avoir été foudroyé par une crise cardiaque et a violemment heurté le sol.



Au siège des pompes funèbres, l'employé qui se charge de la toilette du défunt a des doutes. Il présente beaucoup de contusions : une blessure au-dessus de l'œil, une autre au front, l'oreille droite à été coupée en deux... L'employé des pompes funèbres considère que cet accident n'en est pas un et va alerter les autorités.