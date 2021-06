L'ENQUÊTE - Meurtre de Claude Dray : le mystère de la Villa Madrid

Le 25 octobre 2011, un peu avant 8 heures du matin, Abdallah, le majordome de Claude Dray, emprunte l'ascenseur intérieur de l'hôtel particulier de la Villa de Madrid à Neuilly-sur-Seine. Son patron, Claude Dray, 76 ans, vient de subir une lourde opération chirurgicale aux intestins et a besoin de soins réguliers. Il se dirige vers sa chambre avec une infirmière. Il trouve alors le corps du milliardaire, allongé par terre en tee-shirt et caleçon. Il est écroulé entre sa chambre et le couloir qui mène à un petit coffre fort. Claude Dray a été touché par trois balles. Rien n'a été dérobé dans la maison. Le majordome explique qu'il n'a rien entendu de suspect au cours de la nuit. Il est rapidement mis hors de cause. Les enquêteurs de la brigade criminelle sont confrontés à une interrogation de taille : comment le tueur est-il entré dans la résidence ?

