L'INTÉGRALE - Meurtre de Claude Dray : le mystère de la Villa Madrid

Lecture - 33m11s

Le 25 octobre 2011 au matin, le majordome de la somptueuse Villa Madrid, à Neuilly sur Seine, retrouve le corps sans vie de son patron : Claude Dray. Le millionnaire magnat de l'immobilier a été tué dans sa chambre de trois balles de calibre 7,65 mm dans la nuque. La Brigade criminelle ne retrouve ni arme ni trace d'effraction, et la porte d'entrée était fermée de l'intérieur... 10 ans plus tard, l'ex gendre du millionnaire, Arnaud Mimran, vient d'être mis en examen pour « complicité d'assassinat ».



Invités : Stéphane Sellami, journaliste, Maitre Jean-Marc Fedida avocat de Arnaud Mimran et Maitre Cyril Bonan, avocat de la famille Dray.



