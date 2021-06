L'ENQUÊTE - Albert Lermoyer : meurtre d'un séducteur

Lecture - 11m47s

Le 25 janvier 1983, la belle-sœur d'Albert Lermoyer s'inquiète de ne pas le voir arriver pour le petit-déjeuner. Ce célibataire de 47 ans a l'habitude de prendre tous ses repas chez son frère et sa belle-sœur. Elle décide de se rendre chez Albert et trouve la maison silencieuse. Elle monte dans la chambre et réalise qu'il ne respire plus. Ni blessure, ni sang. Elle pense immédiatement à une crise cardiaque ou un AVC dans son sommeil. Le médecin du village est appelé pour constater le décès. Il s'interroge sur une plaie au coin de l'œil gauche qui semble avoir provoqué un glaucome à l'œil. Le médecin pense à une blessure par balle. La balle a traversé de gauche à droite le cerveau. Il s'agit donc d'un meurtre. La balle est retrouvée deux jours plus tard, dans une plinthe. La balistique indique qu'elle a été tirée par une arme ancienne.

