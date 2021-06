L'INTÉGRALE - Mort de Nora Quoirin : accident ou meurtre ?

La jeune fille de 15 ans avait disparu en pleine nuit au lendemain de l'arrivée de la famille dans l'hôtel Dusun resort situé à 70 km de la capitale Kuala Lumpur en lisière de la jungle... Des recherches avaient mobilisé des centaines de personnes, des hélicoptères et des chiens avant de retrouver son corps, 10 jours plus tard, dans une ancienne plantation de palmiers proche de l'hôtel .... L'autopsie avait conclu que la jeune fille était probablement morte des suites d'une hémorragie interne induite par la faim, après avoir passé plus d'une semaine dans la forêt tropicale. La piste criminelle est désormais privilégiée.

Nos invités : Sébastien Quoirin, le père de Nora et Maitre Jean-Charles Morel avocat de la famille.

