L'INTÉGRALE - Disparition de Delphine Jubillar : enfin la vérité ?

Lecture - 32m07s

Cédric Jubillar avait signalé aux gendarmes la disparition de la mère de ses deux enfants de 2 et 6 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Après 6 mois d'enquête, Cédric Jubillar a été mis en examen vendredi pour "meurtre aggravé".

Nos invités : Me Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar, Frédéric Abela, journaliste à la Dépêche et Patrick Téjéro, correspondant RTL à Toulouse.

