L'INTÉGRALE - Patricia Wilson : un assassinat sans cadavre

Lecture - 36m13s

Le 17 août 2012, Patricia Wilson, une britannique de 58 ans, ne donne plus signe de vie après un séjour au Royaume-Uni. Les policiers trouvent des traces de sang chez elle, mais son corps ne sera jamais retrouvé. Jean-Louis Cayrou, son jardinier et amant a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour son meurtre.

Invités : François Barrère, journaliste au Midi Libre, Me Jacques Lévy, avocat de Jean-Louis Cayrou

