DÉCOUVERTE - Les voix du crime - Xavier Dupont de Ligonnès : de la descente aux enfers d'un père de famille à sa disparition (2/2)

Lecture - 20m37s

Le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès disparaît à Roquebrunes-sur-Argens, dans le Var. Il est suspecté d'avoir tué sa femme Agnès, et leurs quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, dont les corps ont été retrouvés sous la terrasse de la maison familiale quelques jours auparavant.



Dix ans plus tard, le père de famille est toujours recherché. Echecs professionnels, financiers, problèmes de couples... L'accumulation des difficultés aurait-elle poussé Xavier Dupont de Ligonnès à commettre de tels crimes avant de partir sans laisser aucune trace ? Est-il toujours vivant ? Si oui, où peut-il se trouver ?



