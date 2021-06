L'ENQUÊTE - Léa Petitgas : 3 ans de disparition mystérieuse

Le 17 décembre 2017, une jeune femme inquiète se présente au commissariat de Nantes. Mégane vient signaler la disparition de sa meilleure amie Léa Petitgas. Elle explique qu'elle devait dormir chez elle hier soir, mais que cette dernière n'était pas dans son studio et ne répond pas aux messages et aux appels. Même s'il s'agit d'une personne majeure, la police nantaise prend l'affaire au sérieux. L'enquête établit que Léa a disparu le 14 décembre. L'examen du compte bancaire de la disparue relève aucun activité. Le studio de Léa est passé au Bluestar, mais ne détecte aucune trace de sang. Le mardi 19 décembre, un appel à témoins est diffusé sur les réseaux sociaux par la police nationale de Loire Atlantique. Léa Petitgas est présenté comme une jeune femme aux cheveux longs et bruns, yeux verts, 1m47. Elle porte un pantalon bleu, une veste kaki, une écharpe, un bonnet blanc et a une cicatrice au bras.

