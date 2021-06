INCONTOURNABLE - Marseille : le tueur à la pince à linge

Lecture - 40m08s

Un ancien gendarme réserviste a été condamné à trente ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, pour le meurtre de Marina CIampi en 2012 et celui d'Henriette Bernardi en 2006...Sur les deux scènes de crime on retrouve une pince à linge. Il a toujours nié et s'apprête à demander la révision de son procès.

Invité : Maitre Patrice Reviron du barreau d'Aix en Provence, avocat de l'accusé