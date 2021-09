Présidentielle 2022 : qui sont les abstentionnistes ?

Lecture - 3m26s

Quand l'abstention atteint 70% du corps électoral, c'est tellement massif que ça touche toutes les catégories. Au-delà des chiffres il faut regarder ce qui pousse à ne plus voter. Ce qui ressort de leurs auditions de plusieurs sondeurs, c'est qu'il y a une forme d'abstention passive et une abstention active.



L'abstention active est un choix. C'est ceux qui veulent embêter les politiques en ne votant pas. En 2017, 1 Français sur 4 n'a pas voté au second tour de l'élection présidentielle.