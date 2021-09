Marseille, l'autre passion d'Emmanuel Macron

Pourquoi Emmanuel Macron est-il si attaché à l'avenir de cette ville ? Je l'ai demandé à l'un de ses plus proches qui m'a répondu tout de go : "Ca fait 5 ans que je me pose la question !". Première piste : Emmanuel Macron est un fervent supporter de l'OM depuis les plus belles heures du club dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui.



Il a été passé ses premières vacances d'été présidentielles en 2017 en faisant son jogging avec un maillot de l'OM, celui du numéro 10. C'est une passion d'adolescent qui perdure. Mais personne autour du Président ne dit sérieusement que ça peut seulement expliquer son attirance pour la ville.



Autre piste, la piste littéraire. Emmanuel Macron serait un écrivain inaccompli, égaré en politique. "J'ai appris chez Giono le vent froid de la Provence et la vérité des caractères", écrit-il dans Révolution son livre de la campagne 2017.