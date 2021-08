Comment entrer dans le cerveau des électeurs ? Ça gamberge pour tenter de trouver la clé...

Lecture - 2m58s

Fini les grandes idéologies, elles se sont définitivement éteintes en 2017. Il y avait le story-telling, l'art de raconter des histoires, c'est fini aussi car plus personne ne croit aux histoires... Et puis il y a eu le porte à porte, ultra ciblée et aidé par des analyses informatiques pour répondre à chaque attentes supposées. Mais même ça ne semble plus suffisant. Comment entrer dans la tête des électeurs pour 2022 ?