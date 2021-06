Résultats régionales : un avertissement lancé à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron

Lecture - 2m38s

Ce premier tour des élections régionales est un avertissement pour toute la classe politique.

L'abstention a bel et bien tout écrasé. C'est le seul message politique que les Français ont porté le 20 juin. Un message qui doit pousser tout le monde a la plus grande prudence (moi compris).



Attention à ceux qui pensent que leurs victoires annoncent des lendemains qui chantent. Attention à ceux qui se croyaient dans une irrésistible ascension. Et attention, à ceux qui ont promis un renouveau politique et qui ne récolte que le plus grand désintérêt.



La rampe de lancement vers la présidentielle perd de son élan. La droite est la gagnante de l'abstention de masse, cela ne va pas résoudre ses problèmes de leadership. Qui sera candidat à la présidentielle l'année prochaine ? Les régionales n'aideront pas à les départager... Voilà pour ceux qui pensent que leurs victoires annoncent des lendemains qui chantent.



