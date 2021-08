Économie : les patrons sont-ils en train de perdre leur liberté ?

Lecture - 3m39s

L'Université du MEDEF se tient à l'hippodrome de Longchamp aujourd'hui, avec un thème : "À l'air libre". La liberté c'est l'ADN du capitalisme depuis 1,5 siècle. La liberté d'entreprendre : libéralisme, libre-échange. Et après la crise sanitaire liée au coronavirus, les patrons du CAC40 ou de PME se sentent moins libres. "On n'est pas entrepreneur pour vivre avec les aides de l'État", a déclaré ce mercredi Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF.



Au moment où l'activité repart après la crise, ce qui est le cas actuellement : peu de chômage, pas de faillite, une croissance de 6%, les patrons veulent reprendre leur indépendance vis-à-vis de l'État. Ils ont peur de ne plus pouvoir se sevrer des subventions publiques. Les aides vont sans doutes être maintenues jusqu'à la présidentielle, pour éviter de stopper la reprise avant les élections. Cela permettra, politiquement, d'éviter les grands débats économiques, mais le risque d'indépendance des patrons est plus subtil que ça.