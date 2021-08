Une baisse des incendies mais une augmentation des remboursements

Lecture - 3m41s

Les incendies dans le Var sont désormais maitrisés. Les victimes vont maintenant pouvoir être indemnisées mais attention à certains petits détails. Vous avez cinq jours pour vous déclarer auprès de votre assurance. Et si votre maison est couverte, les extérieurs, comme le jardin, ne le sont pas. Tout comme votre voiture si vous êtes assuré au tiers. Les incendies qui ont récemment eu lieu, vont coûter plus de 100.000 euros et ne représentent que 2% des sinistres liés au feu. S'il y a moins d'incendies qu'auparavant, une baisse de 2,6%, ceux-ci coûtent plus chers puisque leur coût a augmenté de 2,4% dans les remboursements. Il y a toutefois de grands perdants lors de ces incendies. Les municipalités notamment, puisque les forêts qui leur appartiennent ne sont pas assurées, elles ne sont donc pas indemnisées pour les dégâts.