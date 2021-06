SNCF, Aéroports de Paris... Faut-il avoir peur des grèves prévues cet été ?

ÉDITO - Les syndicats d'Aéroports de Paris appellent à un mouvement de grève pour deux jours. Bientôt, ce sera la SNCF... La grève, c'est un peu le variant français ! Les aéroports sont en train de remonter en puissance. Dans les semaines qui viennent, on annonce que l'activité à Roissy, Orly et en région pourrait remonter à plus de 60% des capacités par rapport à 2019. On était encore à 30% de l'activité normale en mai.







On va donc se rapprocher logiquement du niveau des États-Unis pour les déplacements en avion 26 millions de sièges en plus par semaine au cours des deux prochains mois. C'est un signe évident de reprise de l'activité économique pour un secteur aéroportuaire qui a perdu 12 milliards l'année dernière. C'est donc le moment de faire grève.