Déconfinement : notre consommation explose, est-ce bon signe pour l'économie ?

Lecture - 3m45s

ÉDITO - La reprise de notre consommation est impressionnante depuis le déconfinement. On a vraiment l'impression d'assister à une économie qui sort de sa chrysalide depuis les annonces de déconfinement : +13% de consommation dans les commerces par rapport à 2019 quand on regarde les transactions de cartes bancaires.



Effet Euro : les achats de biens électroniques et autres télés sont en hausse de 45% par rapport à 2019. Les hôtels et restaurants voient leur fréquentation bondir de 85% par rapport à avant la crise. Et puis, on a eu l'occasion d'en parler avec plus de 3 millions de Français qui se sont rués dans les cinémas en quelques jours...