Pourquoi les prix des appartements avec terrasse ou balcon flambent-ils ?

Lecture - 2m53s

ÉDITO - Balcon, terrasse... Les prix flambent. C'est l'effet Covid. Si Juliette Capulet susurrait des mots doux à Roméo depuis son balcon à Vérone, l'agent immobilier de la famille y verrait un formidable potentiel de plus value après la pandémie. La demande est forte de disposer d'un extérieur.



Avant, disposer d'une terrasse ou d'un balcon représentait une plus value de près de 9%... Aujourd'hui, en un an, ce bonus est de 12%. En gros, si vous achetez un appartement de 80 mètres carrés à Nice, vous allez payer environ 36.000 euros de plus si vous avez un espace à l'extérieur... À Lyon, il faudra rajouter près de 40.000 euros et à Paris, le delta peut aller jusqu'à 100.000 euros. On recherchait le calme avant, on recherche maintenant le confort et la place.