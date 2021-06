La nouvelle offensive d'Amazon sur les promotions : que peut faire le gouvernement ?

Le collectif "Sauvons nos commerçants" a publié une tribune dimanche 13 juin pour dénoncer une déclaration de guerre d'Amazon, qui organise ses promos 10 jours avant les soldes officiels : les 21 et 22 juillet. Deux jours de promotions alors que nos petits commerçants ont des stocks ras leurs arrière-boutiques et doivent attendre le 30 juin !



D'habitude Amazon fait ces deux jours de promo plus tard au milieu de l'été. Pourquoi avoir changé de date ? La raison est encore une fois fiscale. Le 1er juillet, les règles vont changer pour les e-commerçants. Ils devront alors payer une TVA sur les produits de moins de 22 euros dans le pays où cet article est acheté. C'est une part non négligeable des produits qui sont vendus sur le site d'Amazon, d'AliExpress ou de Wish pour ne citer que ces sites-là. En faisant ses "Prime Days" les 21 et 22 juin, Amazon évite la TVA pour la dernière année.