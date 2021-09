Pâtisserie : la recette des pains aux raisins de Cyril Lignac

Lecture - 2m58s

Pour un brunch en famille ou entre amis, les viennoiseries sont idéales. Pour épater la galerie et régaler tout ce petit monde, Cyril Lignac dévoile sa recette du pain aux raisins revisités. Pour la réaliser, vous pouvez acheter de la pâte feuilletée toute prête. Ensuite, il vous faut des pépites de chocolat ou des pistaches. "On roule tout simplement la pâte comme un petit boudin", précise Cyril Lignac et on taille des tranches pour faire des mini pains aux raisins roulés revisités et bien dorés.