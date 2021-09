Cuisine : les recettes d'huiles et vinaigres aromatisés pour vos salades

Lecture - 2m42s

Si vous en avez marre de la sauce vinaigrette pour vos salades, pensez aux huiles et vinaigres aromatisés. Il vous suffit d'avoir un mixeur et des herbes fraîches comme la menthe, la coriandre, le basilic ou le thym. Si vous voulez les conserver chez vous, il vous suffit d'ajouter à vos préparations de l'ail et du romarin. Utilisez si possible l'huile de pépins de raisins qui se conserve mieux au frigo que l'huile d'olive. Pour les vinaigres aromatisés, vous pouvez utiliser du vinaigre balsamique blanc avec des fleurs de sureau.