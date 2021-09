Cuisine : les secrets du gaspacho aux fruits rouges de Cyril Lignac

Pour changer de la recette traditionnelle du gaspacho, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour cuisiner un gaspacho avec des tomates cœur de bœuf, des fraises ou des framboises. En effet, les tomates se marient très bien avec les fruits rouges quand ils sont mixés. Pour ajouter du peps à votre gaspacho, ajoutez du poivron rouge et un piment vert jalapeño épluché et sans les pépins. Le chef vous conseille aussi d'ajouter une poignée de glaçons à votre préparation pour une soupe fraîche et de l'huile d'olive pour une émulsion gourmande.