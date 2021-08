Cuisine : comment préparer une eau aromatisée ? La recette de Cyril Lignac

Lecture - 2m38s

Claudine habite Bègles (Nouvelle-Aquitaine) et aimerait une recette et les conseils pour cuisiner une "eau healthy", à savoir une eau qui "soit bonne pour la santé" avec des fruits et des pétales de roses. Le chef dévoile sa recette d'une eau aromatisée à base de citron, pétales d'hibiscus, de roses, de la mélisse et de la menthe. Une préparation qui prend peu de temps et ne demande qu'un ustensile : une casserole. Idéalement, réalisez votre eau aromatisée la veille de sa dégustation pour que toutes les saveurs infusent.