Pâtisserie : la recette de la mousse au chocolat originale de Cyril Lignac

La mousse au chocolat est pour certains et certaines un dessert classique des repas en famille. Pour changer de la recette traditionnelle, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour ajouter du peps et du craquant grâce à de la pâte à tartiner, du mascarpone et du chocolat blanc. Vous pouvez aussi remplacer la pâte à tartiner par de la pâte de pistaches "pour varier les plaisirs", explique le chef. Pensez à saupoudrer votre mousse au chocolat de gavottes écrasées et de fleur de sel pour une dégustation gourmande.