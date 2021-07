L'Apéro club du 21 juillet 2021

Lecture - 39m58s

Tous les soirs nous parlons vacances, été, amour d'été, souvenirs, films, enfance, adolescence avec un invité. Et chaque soir dans la cave de l'été, nous nous arrêtons boire un verre et nous découvrons un vignoble, un vigneron, un cépage, un coin de France. Ecoutez L'Apéro club du 21 juillet 2021 avec Julia Molkhou et son invité Hervé.