TikTok : l'application la plus téléchargée du monde

TikTok a pris la place d'application mobile la plus téléchargée au monde en 2020, devant Facebook et ses messageries, un signe que la pandémie a amplifié le succès de la plateforme de vidéos légères au-delà de son public initial, les adolescents. Pour une entreprise chinoise, c'est le Graal et l'Enfer ! Ecoutez L'Angle Éco avec Anaïs Bouissou du 12 août 2021