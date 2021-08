Le marché de l'informatique a de beaux jours devant lui

Lecture - 3m39s

Le marché mondial des ordinateurs progresse : +10% de PC livrés au printemps ! Cette hausse peut durer à condition que les fabricants puissent tenir le rythme. L'informatique reste un outil de travail mais devient de plus en plus un matériel de loisirs, et un mode de consommation avec le commerce en ligne. Ecoutez L'Angle Éco avec Anaïs Bouissou du 03 août 2021