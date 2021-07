Edito/ Passe sanitaire : licenciement versus salarié suspendu, le grand flou juridique

Dans l'Angle Eco/ Les parlementaires ont adopté la suppression de la mesure consistant à permettre le licenciement au bout de deux mois de blocage entre un salarié refusant de présenter son passe sanitaire et son employeur.

Le mot "licenciement" posait problème. Mais la suspension du contrat de travail est-elle vraiment plus enviable?

Entre flou législatif et insécurité juridique, les chefs d'entreprises et les salariés risquent de se retrouver en situation de conflit.