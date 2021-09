Titanic : le jour où l'épave du bateau a été retrouvée

Nous sommes le 1er septembre 1985.

A la faveur d'une opération militaire top-secrète de la marine de guerre des Etats-Unis, la mer livre à l'océanographe Robert Ballard l'un de ses plus grands secrets : l'épave du Titanic.

Elle est là, dans le noir abyssal, par 3 843 mètres de profondeur, dans l'Atlantique Nord, à plusieurs centaines de kms au sud-est de Terre-Neuve.



Elle est là, profonde, encore très belle, majestueuse dans son manteau d'oxydation...

Cela fait 73 ans qu'elle attend et qu'elle se laisse inexorablement ronger par le travail funeste du temps et des bactéries qui se nourrissent de son fer.





Ecoutez Jour J avec Flavie Flament du 01 septembre 2021