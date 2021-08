Le jour où Britney Spears s'est rasée la tête

Lecture - 43m50s

Britney Spears, la petite fiancée des américains, devenue star planétaire aux 60 millions d'albums vendus à travers le monde, se rase les cheveux devant 70 paparazzis.

Quelques instants auparavant, vêtue d'un sweat-shirt gris et d'un caraco rouge, elle a poussé violemment la porte de ce salon de coiffure de Los Angeles sous le crépitement des flashs des photographes qui la suivent 24/24.

Esther Tognozzi, gérante du salon, reconnait la star et refuse de lui raser la tête. Alors que cette dernière s'adresse à l'un des gardes du corps présents, Britney s'empare de la tondeuse et massacre sa longue chevelure brune en défiant les objectifs.

Mais dans sa course folle, elle ne s'arrête pas là : Elle s'engouffre ensuite dans le salon de tatouage adjacent et demande à Emily-Wyne-Hugues de lui faire une croix sur la hanche gauche.



Le soir du 16 février 2007 donc, Britney Spears perd pied et disjoncte devant ceux qui la traquent.



